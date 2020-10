Fridays For Future, i giovani attivisti tornano in piazza: "La crisi climatica non si è fermata"

I giovani attivisti del movimento Fridays For Future tornano in piazza per manifestare contro il cambiamento climatico. Sono oltre cento le città italiane coinvolte. Tra queste anche Milano . "Siamo di nuovo in piazza - spiegano gli organizzatori -. "Nonostante ci troviamo in una pandemia globale, la crisi climatica non si è fermata. Anzi, continua a essere ignorata e trascurata dalle persone al potere. L'avviso della comunità scientifica è chiaro: rischiamo di spingerci troppo in là. Continuando a immettere CO2 in atmosfera ai livelli attuali, supereremo il riscaldamento globale di 1,5 gradi centigradi, il limite sicuro per evitare reazioni a catena irreversibili che sconvolgerebbero la vita umana sulla terra: gli incendi, gli uragani, la siccità, la distruzione dei raccolti, le alluvioni e le migrazioni".