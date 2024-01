16 gennaio 2024 11:03

Fotogallery - Morte Giovanna Pedretti, sulla saracinesca della pizzeria il cartello di lutto: "Niente fiori e oggetti"

Sulla saracinesca abbassata della pizzeria Le Vignole di Sant'Angelo Lodigiano (Lodi) è apparso un cartello di lutto che chiede di non lasciare fiori e oggetti davanti alle vetrine, in memoria della titolare Giovanna Pedretti, la 59enne trovata morta nel Lambro il 15 gennaio, dopo le critiche che si erano scatenate sull'autenticità di una recensione sul suo locale. Di fronte all'attività, sulla recinzione del parco comunale, nella notte è invece apparso uno striscione, probabilmente firmato dagli ultras locali. Su di esso si legge: "Stampa e tv rispettate la famiglia e non fatevi vedere più. S.U". La figlia della donna aveva fatto un appello, rilanciato dagli amici sui social, per invitare i giornalisti ad andarsene dalla strada dove si trovano sia la pizzeria sia l'abitazione della famiglia perché "siamo assediati".