Cronaca
Lombardia
indagato per omicidio stradale

Fenegrò (Como), anziano investito e ucciso da un'auto: alla guida il portiere dell'Inter Josep Martinez

Secondo alcuni testimoni, la vittima, su una carrozzina elettrica, avrebbe invaso la corsia per cause da accertare

28 Ott 2025 - 19:11
