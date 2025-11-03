Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Lombardia
1 di 16
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

in pieno centro

Donna accoltellata alla schiena in piazza Gae Aulenti a Milano: è grave

L'aggressione è avvenuta intorno alle 9 in una zona centralissima della città. La 43enne è ricoverata al Niguarda

03 Nov 2025 - 11:36
16 foto
milano
donna accoltellata