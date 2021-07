23 luglio 2021 15:47

A Milano un camper per i vaccini "a domicilio"

A Milano è partita la campagna di vaccinazione "a domicilio" per gli over 60 che risultano ancora scoperti: il personale dell'aeronautica militare e dell'Areu (l'Agenzia regionale emergenza urgenza) viaggia per il capoluogo lombardo a bordo di un camper trasformato in un Centro mobile attrezzato per le somministrazioni.