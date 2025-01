13 gennaio 1985, quarant'anni fa la nevicata del secolo su Milano

Sono passati quarant'anni da quella che ancora oggi viene ricordata come la "nevicata del secolo". Il 13 gennaio 1985, Milano si svegliò sotto un manto bianco che paralizzò la città per giorni. La città, abituata a un clima più mite, non era preparata a un evento di tale portata. In poche ore, i fiocchi coprirono strade, tetti e parchi, accumulandosi per oltre 70 centimetri. Il traffico si bloccò, i mezzi pubblici furono sospesi e la vita quotidiana si fermò. Per molti milanesi, quella nevicata è un ricordo indelebile. Le immagini di strade deserte, di persone che si muovevano con difficoltà e di bambini che giocavano a palle di neve sono ancora vive nella memoria. Ma oltre alla magia dell'inverno, ci furono anche disagi e difficoltà. La città faticò a riprendersi, e per giorni interi molti rimasero bloccati nelle loro case.