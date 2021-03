Fontana: "Lombardia rossa fino all'11 aprile, pressione sugli ospedali"

Ansa

La Lombardia resterà in zona rossa? "Penso che lo saremo per tutta la settimana di Pasqua, tenendo conto che sarà praticamente rossa per tutto il Paese. Mi auguro che dopo l'11 aprile si possa ricominciare a respirare". Lo dice il presidente della Regione, Attilio Fontana. "L'Rt si è abbassato in maniera molto considerevole, ma abbiamo ancora un po' di valutazioni negative legate all'occupazione degli ospedali e delle terapie intensive", sottolinea.