Festa nel resort sul Garda, il gestore si scusa: "Situazione mal gestita"

Gente che balla senza mascherine, brindisi e musica. Dopo le polemiche e le multe per la festa da ultimo dell'anno andata in scena in un resort di lusso di Padenghe sul Garda (Brescia) il gestore Ivan Favalli si è scusato su Facebook. "Mi preme dichiarare le mie scuse per non essere stato in grado di gestire la situazione e il comportamento degli avventori nel migliore dei modi. Mi rendo conto di aver offeso chi ha sofferto per il Covid", ha scritto.