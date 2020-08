Fase 3, Lombardia: su mezzi pubblici posti a sedere utilizzabili al 100%

In Lombardia si potranno continuare ad utilizzare il 100% dei posti a sedere e il 50% di quelli in piedi sui mezzi pubblici, almeno per il momento. La precisazione della Regione, con cui conferma la propria ordinanza, arriva dopo quella firmata dal ministro Speranza con la quale si ribadisce che sui i mezzi di trasporto "è e resta obbligatorio sia il distanziamento di almeno un metro sia l'obbligo delle mascherine".