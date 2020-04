Fase 2, Fontana: in Lombardia dal 4 maggio via le nostre restrizioni

"Non proporremo ordinanze che vadano ad allargare quanto previsto dal Dpcm, anzi elimineremo tutte le restrizioni che avevamo posto". Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, al canale tv 7 Gold. Dal 4 maggio, ha spiegato parlando della Fase 2, "rinunciamo a tutte le nostre limitazioni: riapriamo alberghi, uffici professionali, mercati all'aperto e al chiuso ma solo per i generi alimentari". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui