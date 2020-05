Fase 2, folla a Bergamo Alta: scoppia la polemica sui social

Dopo i Navigli di Milano, tocca alla Corsarola - il nome con cui i bergamaschi familiarmente chiamano il luogo di passeggio per chi va in Città Alta - finire nella bufera sui social per colpa delle immagini scattate nel pomeriggio, che mostrano gente a spasso. Alcuni sono senza mascherina, o la portano abbassate, molti sembrano a distanza di sicurezza nelle vie strette. In molti hanno chiesto l'intervento del sindaco Giorgio Gori.