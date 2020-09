Eurostat: in Lombardia maggior numero di incidenti mortali d'Europa

La regione europea nella quale si registra il più alto numero di incidenti stradali mortali è la Lombardia. Il dato emerge dall'Eurostat Regional Yearbook 2020, secondo cui "la Lombardia ha avuto il maggior numero di morti per incidenti nel 2018 (483), seguita dal Rodano Alpi in Francia (361), dal Lazio (338) e dalla Catalogna in Spagna (326)". Secondo Eurostat, sono stati 44.625 gli incidenti stradali con feriti in Lombardia nel 2018.