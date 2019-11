Estremisti di destra progettavano attacco a moschea nel Senese: due arresti

Sono stati arrestati 2 dei 12 indagati nell'inchiesta della Dda di Firenze sull'estremismo di destra che progettava di far saltare una moschea di Colle Val d'Elsa, nel Senese. Andrea Chesi, 60enne bancario, e il figlio Yuri di 22 anni, sono stati arrestati in flagranza per detenzione illecita di esplosivo e di parte di ordigni bellici. Durante le perquisizioni sono stati trovati polvere da sparo, tritolo e silenziatori per armi costruiti artigianalmente.