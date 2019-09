Esplosione in una ditta nel Milanese, tre feriti

Esplosione, con conseguente incendio, in una ditta di cannabis legale a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese. Una persona è stata trasportata in ospedale con l'elisoccorso in codice rosso, mentre altre due si trovano ricoverate in codice giallo. I feriti, riferisce un testimone, sarebbero stati sbalzati fuori dall'edificio dopo l'esplosione. L'azienda si occupa di commercializzare infiorescenze di canapa con principi attivi entro i limiti di legge.