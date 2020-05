Esplode un appartamento in provincia di Como, muore un 21enne

Un 21enne è morto nell'esplosione avvenuta all'interno dell'alloggio in cui viveva con i genitori ad Andrate, nel territorio comunale di Fino Mornasco (Como). Al momento dell'esplosione la madre non era presente perché al lavoro, mentre il padre ha riportato lievi lesioni. Il ragazzo, che avrebbe avuto qualche problema di disabilità, non è riuscito a mettersi in salvo, nonostante il tempestivo intervento del genitore per aiutarlo.