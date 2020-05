Esonda il Seveso a Milano, un intero quartiere di nuovo allagato

Il fiume, uscito dai tombini nella zona Niguarda, si è riversato lungo la via Ca' Granda per poi scendere verso viale Fulvio Testi. Diversi i blackout nei condomini che hanno di bloccato le pompe di drenaggio, le prime difese contro le esondazioni. Un albero è caduto anche lungo la linea tranviaria all'incrocio con via Rabolini, fortunatamente visto l'orario nessuno era presente. I vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per liberare la strada.