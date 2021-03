Escursionista morto nel Lecchese, trovato sotto shock suo compagno

Afp

Un escursionista di 36 anni è morto e un altro che lo accompagnava è stato ritrovato sotto shock ma illeso a seguito di un incidente sulla Grigna Settentrionale, una delle cime piu' note della provincia di Lecco (quota 2410) meglio nota come Grignone. Sul posto l'elisoccorso e tre squadre del Soccorso alpino. Sono in corso accertamenti per risalire alla dinamica dell'accaduto.