Elezioni a Sesto San Giovanni, il candidato Di Stefano supportato dai milanisti: "Così avremo lo stadio"

Nelle ore dello spoglio per l'elezione del primo cittadino dell'ex Stalingrado d'Italia, i tifosi del Milan sono stati molto attenti ai risultati commentati in maniera quasi ossessiva sui social, in particolare modo su Twitter . L'interesse del popolo rossonero si è concentrato sul sostegno al sindaco uscente, Roberto Di Stefano, che aveva aperto alla possibilità di vedere nascere il nuovo stadio del club proprio a Sesto San Giovanni.

Nei giorni che hanno preceduto il suo approdo alla guida del club, il nuovo proprietario

Gerry Cardinale

l'area ex Falck

ha visitato anche hain cui dovrebbe sorgere il nuovo impianto. Per questo, le elezioni comunali sono state viste da molti tifosi come un punto di svolta sulla nuova casa dei campioni d'Italia viste le opposte idee dei due candidati principali.

Da un lato, infatti, il sindaco uscente

Roberto Di Stefano

Michele Foggetta

, appoggiato dal centrodestra, ha messo al centro della sua campagna elettorale la volontà di ospitare un impianto che darebbe un nuovo slancio economico alla città: "Con il nuovo stadio sulle ex aree Falck - aveva scritto il sindaco uscente in un post pubblicato su Instagram - 12 mila nuovi posti di lavoro e un importante indotto che avrà sviluppi positivi sul nostro territorio, sul turismo e sul settore immobiliare e commerciale". Di tutt'altro avviso, invece, il candidato del centrosinistra, (con il quale andrà in ballottaggio) che aveva parlato di altre priorità per Sesto, punzecchiando la scelta del club di via Aldo Rossi: "Se vogliono, possiamo ospitarli allo Stadio Breda in coabitazione con la Pro Sesto".

Crashato per 1 minuto il sito dei risultati elettorali di Sesto pic.twitter.com/q7t85ZbXDw

— Duivel (@TheLastDuivel) June 13, 2022

Parole, che i tifosi del Milan non hanno perdonato. Così nella giornata di lunedì, proprio mentre a Sesto andava in scena lo scrutinio dei voti, su Twitter tantissimi tifosi manifestavano il proprio

sostegn

Inter

Aggiornamento Sesto San Giovanni



Sezioni scrutinate: 25/73



⚫️ Di Stefano - 49,36%

⚫️ Foggetta - 37,63%



(Sestonotizie)

— Rossonerosemper - 1️⃣9️⃣ (@Rossonerosemper) June 13, 2022

o a Di Stefano. Tanta l'attesa e la partecipazione che, per alcuni minuti, lo stesso sito del comune è andato in tilt. Qualcuno, addirittura, aggiornava i propri follower con i risultati in tempo reale, mentre altri parlavano già di pullman scoperto in caso di rielezione per il sindaco uscente. E per rendere il tutto più "calcistico" il nome di Di Stefano è stato affiancato dai colori del Milan, mentre per Foggetta sono stati utilizzati i colori nerazzurri dell'

Il pullman scoperto del #Milan in caso di vittoria di Di Stefano alle Comunali di #SestoSanGiovanni partirà dalla sede rossonera domani alle ore 17:00.

— Davide Lusinga (@DavideLusinga) June 13, 2022

E mentre si continuava a parlare delle elezioni e del possibile

ballottaggio

tendenze di Twitter

come uno "spareggio" o "finale" decisiva per le sorti del Milan mandando la chiave di ricerca "Sesto San Giovanni" tra le, qualcuno non ha perso occasione per puntare il dito contro l'amministrazione comunale di Milano e in particolar modo il sindaco Sala che, secondo i tifosi del Milan, avrebbe ostacolato il club.

ridotti a pregare per l'elezione del sindaco di un paese da 80k abitanti perché in 4 anni non si è riusciti a fare mezzo passo in avanti.

Come direbbe un caro amico, Italietta paese strafinito

— UncleSimon (@SimoNoveOtto) June 13, 2022

Il giorno dopo il voto, con il ballottaggio che è ormai certo nonostante il buon vantaggio accumulato da Di Stefano, c'è chi pensa già al

26 giugno

, giorno in cui verrà eletto il nuovo sindaco di Sesto. "Mancano solo 717 voti", scrive un utente a scrutinio ultimato, intanto c'è già chi è pronto a sostenere Di Stefano nelle prossime due settimane: i cori e gli slogan (per ora virtuali) sono già partiti...