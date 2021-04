Effetto Covid sulla criminalità, a Milano crollano i reati: -32% nel 2020

Ansa

Crollo dei reati a Milano, secondo i dati annuali sull'andamento della criminalità diffusi dalla polizia di Stato. Nell'anno della pandemia, la delittuosità in città ha registrato un -32,11% sul 2019. Il calo ha riguardato in particolare furti (-43,95%), furti in abitazione (-45,08%), lesioni personali (-23,44%), rapine (-15,63%), stupefacenti (-13,43%) e omicidi (-12,50%). In aumento, invece, le violenze sessuali (+0,74%).