Due cani alani azzannano al volto una bambina nel Cremonese

Due cani alani hanno azzannato a Gabbioneta Binanuova (Cremona) una bambina di 11 anni, che adesso è ricoverata agli Spedali Civili di Brescia in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. La bimba è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le ferite più serie sarebbero quelle riportate al viso, la parte più compromessa. Superficiali invece le lesioni su braccia, gambe e addome. Gli organi vitali non sono stati danneggiati.