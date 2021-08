Due anziani coniugi trovati morti in casa a Milano

Ansa

Due anziani coniugi, lei di 81 anni e lui di 73, sono stati trovati morti nella loro abitazione a Milano. Di entrambi non si avevano notizie da alcuni giorni. All'arrivo di carabinieri e 118, l'appartamento era in ordine e chiuso dall'interno con le chiavi inserite nella serratura. Il personale medico intervenuto non ha rilevato la presenza di segni di violenza sui corpi dei coniugi, già affetti da diverse patologie debilitanti.