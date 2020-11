Direttore di Radio Maria: "Il Covid è un complotto delle elites per creare il mondo di Satana"

Ansa

Fanno discutere le parole di don Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, secondo cui il Covid sarebbe frutto di "un complotto delle elites mondiali, con la complicità magari di qualche Stato" per creare "il mondo di Satana". Per il sacerdote questo "progetto è volto a fiaccare l'umanità e instaurare una dittatura sanitaria e cibernetica, creando un mondo nuovo che non è più di Dio Creatore".