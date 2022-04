Detenuto evaso sui monti del Lario, il padre: "E' sfamato e protetto da un'intera valle"

Dal 12 marzo, giorno della sua evasione, Massimo Riella si nasconderebbe nei boschi attorno a Brenzio, nel Comasco, aiutato dai residenti della zona.

Secondo il padre Domenico, "la gente lo sfama e lo protegge". L'uomo, 48 anni, era in cella per una rapina, con l'accusa di aver aggredito e derubato una coppia di novantenni. E' evaso approfittando di un permesso ottenuto per far visita alla tomba della madre.