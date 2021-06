Ddl Zan, Sala al Milano Pride: "Il tempo è scaduto, approvare testo in fretta"

Ansa

Sul ddl Zan "il tempo è scaduto, se pure ci fosse il rischio della conta è un rischio che correrei". Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine del Milano Pride all'Arco della Pace. Per il primo cittadino il messaggio che arriva dalla sua città è quello di "approvare in fretta il provvedimento, che non deve essere modificato. Altrimenti continuiamo a tirarla per le lunghe. E' un tema della sinistra, deve tenere una posizione ferma".