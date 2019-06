Daspo urbano per i rom, Giuseppe Sala: "Non abbiamo nulla contro di loro"

È degli scorsi giorni la notizia che Giuseppe Sala, sindaco di Milano, starebbe pensando al cosiddetto Daspo urbano per i rom e per gli abusivi. Ovvero il “divieto di accedere” in determinate zone. Una soluzione lontana da quelle che sono, o dovrebbero essere, le ideologie del centrosinistra e decisamente più vicina a un’iniziativa di centrodestra, se non addirittura leghista.



Ma il primo cittadino meneghino spiega a “Quarta Repubblica” perché si sta percorrendo questa strada: “Io non voglio che la Lega vada al 50%, sono sempre più convintamente antileghista, ma è il momento che la sinistra si occupi di temi come la sicurezza”. Perché secondo Sala: “La sicurezza è un problema, non solo una percezione”. Poi però precisa: “Non è una questione etnica, non abbiamo nulla contro i rom. Noi vogliamo allontanare solo quelli che danno fastidio ai cittadini”.