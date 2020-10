Crollo parziale cantine, due palazzi evacuati in centro a Milano

Ansa

Due palazzi sono stati evacuati, in una zona centrale di Milano, per un crollo parziale delle cantine. Circa 180 persone sono state evacuate. A lanciare l'allarme il portiere. L'edificio allo stesso numero civico, che si trova accanto ai lavori della metro, era già stato evacuato a giugno sempre per un cedimento. Non c'erano questa volta lavorazioni in corso. Resta quindi da valutare la ragione dell'abbassamento di un metro e mezzo nelle cantine.