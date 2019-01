Cremona, molestò una 12enne: condannato a 6 anni | Il pm ne aveva chiesti 2

Il pm aveva chiesto due anni, i giudici ne hanno inflitti sei. Un autista di scuolabus di Cremona è stato condannato per violenza sessuale aggravata per avere palpeggiato il sedere e tentato di abbracciare una 12enne, mentre lei stava andando a scuola in bici e il bus era vuoto. L’accusa aveva chiesto un terzo della pena poi comminata perché una “pacca sul sedere” va considerata “un fatto di minore gravità”.

Il padre della ragazzina, oggi 14 anni, è uscito dall'aula di giustizia in lacrime, scusandosi per lo sfogo. L’autista era già stato sospeso dal servizio. La corte ha condannato l’uomo anche a risarcire i danni alla studentessa e ai suoi genitori nel processo civile. Il tribunale ha fissato una provvisionale di 20mila euro in favore della ragazzina e 5mila euro per ciascuno dei suoi genitori. La motivazione della sentenza sarà depositata entro novanta giorni.