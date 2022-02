Cremona, 12enne aggredito in strada da due minorenni: salvato dai passanti

ansa

Un 12enne è stato aggredito e pestato in modo brutale a Cremona, nella zona della stazione dei bus: in due, fra i 16 e i 17 anni, lo hanno preso a pugni e gli hanno spaccato il labbro e due denti. Poteva anche andare peggio se non fossero intervenuti alcuni passanti che hanno costretto gli aggressori alla fuga. Il ragazzino è ricoverato in ospedale e i carabinieri stanno indagando per dare nome e volto agli autori del pestaggio.