Covid, venerdì Cts Lombardia valuterà misure più dure per Milano

Ansa

E' prevista per venerdì la nuova riunione del Comitato tecnico-scientifico della Lombardia per fare il punto sulla situazione dei contagi in regione. A destare preoccupazione sono le province di Milano, Varese e Monza e Brianza dove i casi sono da giorni in rapida ascesa. Non si parla di un mini lockdown, ma di inasprire le misure già esistenti, lavorando su trasporti, scaglionamento degli ingressi a scuola e chiusura dei locali.