Covid, Trenord: per quarantene e contagi soppresse 100 corse al giorno

L'aumento dei contagi e delle conseguenti quarantene ha portato a una rimodulazione del servizio ferroviario in Lombardia da parte di Trenord che ha dovuto sopprimere 100 corse al giorno su oltre 1800 programmate nelle settimane di festività per le assenze di personale. Lo comunica la società in una nota, precisando che si registra un centinaio di assenze per positività a Covid-19 o quarantene fra capitreno e macchinisti.