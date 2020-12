Covid, solo il 20% degli operatori delle Rsa bresciane ha aderito al vaccino

E' stata la 96enne Araceli Rosario Hidalgo la prima persona vaccinata in Spagna contro il Covid. Si è sottoposta al vaccino nella residenza per anziani a Guadalajara in Castilla-La Mancha dove vive. Subito dopo di lei, è stata la volta dell'infermiera Monica Tapias. Nel Vax Day, giornata altamente simbolica per l'intero continente in lotta contro il coronavirus, tra i primissimi a ricevere il vaccino anche il premier ceco Andrej Babis.