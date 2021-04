Covid, presidi: difficile risolvere nodi scuola entro il 3 maggio

Ansa

L'idea di Draghi di riportare tutti gli studenti in presenza "è stata più volte manifestata", ma "la possibilità di realizzarla dipende anche dai trasporti". E il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, dubita che si riuscirà "a realizzare queste condizioni da oggi al 3 maggio", data indicata dal sottosegretario Barbara Floridia per il rientro in classe di tutti i ragazzi.