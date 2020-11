Covid, oltre quattromila casi a Milano e quasi diecimila in Lombardia

Ansa

In Lombardia si sono registrati 9.934 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, con 46.401 tamponi eseguiti e un tasso di positività pari al 21,4%. E' salito a 570 il numero di pazienti in terapia intensiva:(+48) e a 5.563 quello dei ricoverati Covid negli altri reparti (+245). I decessi sono stati 131, per un totale di 18.118. Nella sola provincia di Milano sono stati segnalati 4.296 casi, di cui 1.763 in città.