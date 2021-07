Covid, Moratti: "In Lombardia variante Delta al 45%"

Ansa

La variante Delta sta diventando sempre più preponderante in Lombardia. "I primi sette giorni di luglio segnalano la variante Alpha al 24% (142 casi) e la Delta al 45% (270 casi) su un totale di sole 603 genotipizzazioni eseguite in 7 giorni". Lo rende noto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti. Nell'88% dei casi i contagiati sono pazienti non vaccinati, media che crolla al 6% tra coloro che hanno completato il ciclo vaccinale.