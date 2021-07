Covid, Moratti: "Delta al 10% in Lombardia, in un mese sarà prevalente"

Ansa

"Dall'11 giugno al 5 luglio sono stati processati in Regione Lombardia 358.759 tamponi molecolari e 347.315 tamponi antigenici: la presenza di varianti è stata identificata come Alfa nel 64% e Delta nel 10%". Lo ha annunciato la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti. "La variante prevalente è la Alfa", ma "visto il suo grado di contagiosità è prevedibile che la Delta possa diventare in 2-4 settimane quella prevalente".