Covid, Lombardia verso la zona arancione rafforzato: scuole chiuse tranne gli asili nido

"Verosimilmente tutta la Lombardia andrà in arancione rinforzato" dalla mezzanotte di oggi. Lo afferma Giuseppe Catanoso, direttore sanitario dell'Ats Insubria durante una conferenza stampa online per delineare la situazione del contagio nella zona di Varese e Como. "Penso che si andrà in arancione rinforzato - ha aggiunto - perché si vuole evitare che parta nuovamente uno spike come ad ottobre". In giornata l'ordinanza del presidente Fontana.