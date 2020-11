Covid, lieve ma costante calo delle chiamate al 118 in Lombardia

Tgcom24

Negli ultimi giorni in Lombardia si è evidenziata una lieve, ma costante, riduzione del numero delle richieste di soccorso al 118 per Covid. Lo ha scritto in una nota l'azienda regionale emergenza urgenza. Proprio per questo da sabato verranno ridotti da tre a due i Cpca, le strutture mobili attivate con lo scopo di ridurre l'afflusso di pazienti in codice verde, presso i pronto soccorso in provincia di Milano, Monza Brianza, Varese, Como.