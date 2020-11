Covid, infermieri a Fontana: senza di noi non c'è Sanità

Ansa

"Noi infermieri siamo sempre vicini ai cittadini con le nostre competenze per continuare questa 'lotta' fino in fondo ma per poterlo farlo è necessario un supporto concreto. Non siamo eroi ma professionisti che con competenza e serietà continuano a mettere a disposizione degli altri il nostro servizio". Lo scrive il Coordinamento regionale degli ordini delle professioni infermieristiche della Lombardia al presidente della Regione Attilio Fontana.