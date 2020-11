Covid, in Lombardia decessi in aumento: rapporto positivi/tamponi al 22.8%

IPA

Con 35.550 tamponi effettuati, sono 8.129 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, con un rapporto tra positivi e tamponi pari al 22,8% (venerdì era al 19,1%). Aumentano anche i decessi, 158, per un totale di 19.186 morti in Regione. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+16, 817) e negli altri reparti (+302, 7.621). La città metropolitana di Milano è la zona più colpita con 2.895 nuovi casi, di cui 1.082 a Milano città.