Covid, in Lombardia cala rapporto positivi/tamponi ma aumentano decessi

Su 38.702 tamponi effettuati, sono 8.060 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia. Cala il rapporto tra positivi e test effettuati, ora al 20,8%, mentre sabato al 22,8%. Continua a salire invece il numero di decessi nell'arco delle 24 ore: 181 contro i 158 di sabato, per un totale di 19.367 morti dall'inizio della pandemia. Sono 20 i ricoverati in più in terapia intensiva (837 il totale), 160 quelli negli altri reparti (7.781).