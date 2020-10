Covid, impennata di casi in Lombardia: oltre 4mila nuovi positivi

IPA

Sono oltre 4mila i nuovi positivi registrati in Lombardia, a fronte di circa 36mila tamponi eseguiti. Questi numeri portano il rapporto tamponi/positivi circa all'11%, rispetto al 9,3% di martedì. Dei nuovi positivi circa 300 sono ricoverati in reparti Covid e un decina in più sono i pazienti in terapia intensiva. Il precedente picco di casi positivi risaliva al 21 marzo con 3.251 positivi.