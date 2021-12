Covid, Fontana: "Lombardia al limite tra zona bianca e gialla"

Ansa

"Siamo ai limiti tra la zona bianca e la zona gialla. Abbiamo superato alcuni parametri della zona bianca, ma siamo in una situazione di non particolare gravità". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Il numero dei contagi sta sicuramente aumentando e in maniera abbastanza consistente, ma devo dire che per quanto riguarda i ricoveri ordinari non siamo ancora in una situazione di tensione", ha aggiunto.