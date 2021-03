Covid, Fontana: "In Lombardia pronti a intervenire se situazione peggiora"

Ansa

"Non ci sono in questo momento situazioni di modifica delle fasce. Nel pomeriggio riguardiamo i dati e se ci saranno Comuni o Province particolarmente gravi, interverremo per cercare di fermare l'evoluzione della pandemia". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, aggiungendo che "per il momento siamo in zona arancione con alcune evidenze di qualche difficoltà trasformate in zona arancione scuro".