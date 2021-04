Covid, Fontana: "Dati Lombardia sono da zona arancione"

Ansa

"I numeri che stiamo valutando ed elaborando vanno verso la zona arancione: l'incidenza, l'Rt e la pressione degli ospedali sono in lenta e graduale miglioramento. Da venerdì potremmo essere inseriti in zona arancione". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. "Io ci conto e farò di tutto affinché vengano valutati in modo positivo i nostri dati" nel meeting settimanale di venerdì con la cabina di regia, ha aggiunto Fontana.