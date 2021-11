Covid, focolaio al comando di polizia locale di Pavia

Un focolaio di Covid si è verificato al comando della polizia locale di Pavia. Negli ultimi giorni 6 agenti sono risultati contagiati dal Coronavirus: altri 20 inoltre sono a casa in quarantena fiduciaria. In pratica non è al lavoro il 33 per cento dei dipendenti del comando. Sono in corso accertamenti, da parte dei vertici della polizia locale e dalle autorità sanitarie pavesi, per risalire alle cause del contagio.