Covid, festa in casa malgrado i divieti: 20 studenti multati a Milano

Carabinieri

Intorno alle 22:45 di venerdì sera i carabinieri sono intervenuti in un appartamento di Milano, dove era in corso una festa con 20 ragazzi tra i 20 e i 25 anni, la maggior parte dei quali studenti universitari. Lo ha riferito l'Arma, spiegando che i giovani sono stati tutti sanzionati per violazione della normativa anti-Covid.