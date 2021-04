Covid e solitudine, tanta voglia di adottare cani e gatti randagi: il boom degli affidi in un canile di Bergamo

E' da inizio pandemia che nei canili di tutta Italia le richieste di adozione di animali abbandonati si sono moltiplicate. Nel 2020, secondo i dati Enpa, l' Ente nazionale protezione animali , a trovare una famiglia sono stati il 15% di randagi in più , tra cani e gatti. Un modo, quello di portarsi a casa un animale, che per tanti è stato un tentativo di alleviare la solitudine di questi tempi difficili. Ma a segnalare una crescita ancora superiore alla media, pari al 50%, è in particolare un canile nella Bergamasca, quello di Colzate, dove l'aumento di cani dati in adozione, già in corsa nei 12 mesi del 2020, continua a intensificarsi anche in questo primo scorcio del 2021.

Nella struttura della Val Seriana, scrive l' "Eco di Bergamo", gli affidi l'anno scorso sono stati 200, contro una media di 130. E continuano a crescere, con i responsabili del canile che faticano a soddisfare le richieste. Insomma, in una delle aree del Paese più colpite dal Covid, il fenomeno dell'adozione degli "animali da compagnia" è stato ancora più alto rispetto alla media italiana. Alcuni degli effetti legati alla pandemia, depressione e solitudine, d'altra parte, hanno probabilmente amplificato anche i rimedi più diffusi. Tra cui, appunto, quello di andare a cercare conforto, calore e un po' di affetto anche negli animali abbandonati e quindi più bisognosi di attenzioni e cure. Aggiungiamoci la possibilità, per i proprietari di cani, di uscire più spesso proprio per portare a spasso l'animale, ed ecco che l'adozione di un animale è diventata una "via di fuga" più che apprezzabile da noia e solitudine.

La corsa all'adozione dei randagi - Secondo i dati Enpa nel 2020 i cani abbandonati che hanno trovato una famiglia sono stati in tutto 8.100, i gatti 9.500, per un totale di 17.600 animali domestici. Con percentuali più significative in alcune città, dove si è arrivati al 20 o al 40% in più, come Treviso e Perugia, o con il caso di Monza, dove il rifugio Enpa a dicembre era rimasto completamente vuoto: non c'erano più cani da adottare.

Emblematico quindi, in questo scenario, anche il caso di Colzate, dove la responsabile della struttura, Rina Abbadini, precisa: "Non ce l'aspettavamo. Quello che abbiamo notato è che quasi tutti chiedono cani di piccola taglia. Sono persone sole che devono gestire l'animale in appartamento. E infatti siamo rimasti senza animali di piccole dimensioni. Siamo molto felici e speriamo che, anche una volta finita la pandemia, gli affidatari continuino a prendersi cura dei loro animali".