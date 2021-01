Covid, a Milano i mezzi pubblici sono ancora strapieni

Il trasporto pubblico locale resta una delle questioni irrisolte di questa pandemia. A Milano gli autobus continuano a essere strapieni, come dimostra il servizio mandato in onda da "Striscia la Notizia". Impossibile mantenere le distanze, quasi a qualsiasi ora del giorno e che ci si trovi in zona arancione oppure rossa, come testimonia l'inviato Max Laudadio che mostra le immagini registrate sui mezzi pubblici del capoluogo lombardo.

Il tg satirico chiede quindi spiegazioni alle autorità competenti, che in questo caso è il Comune di Milano. L'assessore ai Trasporti Marco Granelli però non concede l'intervista ma liquida "Striscia" con una e-mail e una promessa per il futuro: tra gennaio e giugno 2021, assicura Granelli, è previsto un piano di potenziamento con circa 1500 corse aggiuntive al giorno.