Covid, Coldiretti Lombardia: chiusura bar e ristoranti costa 1 mld al mese

Ansa

La chiusura per un intero mese degli oltre 51mila tra ristoranti, bar e pizzerie in Lombardia, in seguito al nuovo Dpcm anti-Covid, vale una perdita di fatturato di almeno un miliardo di euro. Lo stima la Coldiretti regionale spiegando che "la Lombardia è la regione con il maggior numero di locali per il consumo di cibo e bevande fuori casa". La maggior parte degli esercizi, 18mila, sono a Milano, Brescia (7mila) e Bergamo (5mila).