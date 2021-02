Covid, Bertolaso: "L'obiettivo è vaccinare tutti i lombardi entro giugno"

Ansa

"Il traguardo di vaccinare tutta la regione Lombardia prima di giugno è assolutamente possibile". Lo ha detto Guido Bertolaso, nuovo consulente del Pirellone per la campagna vaccinale regionale. "Avremo un febbraio e un mese di marzo critici per quanto riguarda l'approvvigionamento, ma da aprile in poi saremo inondati di vaccini. Le vaccinazioni contro il Covid verranno fatte 24 ore, sette giorni su sette", ha spiegato.